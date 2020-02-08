ألمانيا: تراجع شعبية حزبي الديمقراطي الحر والبديل بعد انتخابات ولاية تورينجن

كشفت نتائج استطلاع حديث أجري في ألمانيا، تراجع في شعبية حزبي الديمقراطي الحر والبديل من أجل ألمانيا بعد انتخابات ولاية تورينجن والتي أسفرت عن فوز سياسي من الحزب الليبرالي بمنصب رئيس حكومة الولاية بناء على تعاون تصويتي بين حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وحزب البديل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) أن شعبية الحزب الليبرالي تراجعت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة بمستواها مطلع نفس الأسبوع إلى 5%.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن شعبية حزب البديل تراجعت بمقدار نقطتين مئويتين إلى 9%.

وتأثرت النتائج بتعبئة قوية للمواطنين حيث تراجعت نسبة الأشخاص غير المهتمين بالتصويت والأشخاص الذين لم يحسموا خيارهم السياسي بمقدار 7 نقاط مئوية إلى 17%.

وأوضحت النتائج استقرار شعبية الحزب المسيحي عند 28%، فيما زادت شعبية كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار بمقدار نقطتين مئويتين لكل منها إلى 15% و10% على الترتيب، كما ارتفعت شعبية حزب الخضر بمقدار نقطة واحدة إلى 24%.

كان حزب البديل وحزب ميركل قد تعرضا لضغوط حادة في جميع أنحاء ألمانيا بعد تعاونهما معا لإنجاح توماس كمريش مرشح الحزب الديمقراطي الحر في الفوز بمنصب رئيس الحكومة على حساب مرشح حزب اليسار بودو راميلوف رئيس الحكومة الحالية في الولاية الذي خرج خالي الوفاض.

وأصبح كمريش أول رئيس حكومة يشارك حزب البديل في دعمه في التصويت، وكان كمريش قد أعلن اعتزامه الاستقالة من منصبه.