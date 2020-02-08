عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد إلقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أوراق طبعت عليها خطة السلام الأمريكية في سلة القمامة.

وقال الغانم، في ختام كلمته خلال اجتماع البرلمانات العربية في الأردن، اليوم السبت، «نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم هذه وثائق ومستندات ما يسمى بخطة السلام الأمريكية مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ»، ملقيًا إياها بعد ذلك في سلة المهملات وسط تصفيق الحضور.

وعقد المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، في الأردن لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، تحت عنوان «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة».