اليابان وبريطانيا تتفقان على عقد اتفاق تجاري «طموح»

اتفق وزيرا خارجية اليابان وبريطانيا اليوم السبت على العمل بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي "طموح" لا يقل مستوىً عن الاتفاق التجاري الذي أبرمته اليابان مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أول اجتماع لهما منذ خروج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، قال وزير الخارجية الياباني توشميتسو موتيجي ونظيره البريطاني دومينيك راب إنهما يخططان أيضا لعقد محادثات أمنية في موعد مبكر، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال موتيجي" لقد بدأت المناقشات الأولية في بناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة، وآمل أن نتمكن من إجراء المفاوضات فى أقرب وقت ممكن".

من جانبه، صرح راب بأنه ونظيره الياباني ناقشا إبرام اتفاق يكون على الأقل بمستوى معايير اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2019، إن لم يكن أعلى مستوىً، ويكون على الأقل طموحا كتلك الاتفاقية، مضيفا أن هذا سيرسل إشارة قوية للغاية بشأن التزامنا المشترك بالتجارة الحرة والقائمة على القواعد".

كما أعرب موتيجي عن دعمه لاهتمام بريطانيا بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة تضم 11 عضوا وتشارك فيها أيضا أستراليا وكندا والمكسيك.

وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، اتفق وزيرا خارجية البلدين على مواصلة العمل من أجل النزع الكامل للسلاح النووي الكوري الشمالي ومواصلة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج، كما تبادلا وجهات النظر حول التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أهمية أن تبقى إيران في الاتفاق النووي.

تأتي زيارة وزير الخارجية البريطاني لليابان في إطار جولة تشمل أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادىء حيث زار أستراليا ومن المقرر أن يزور سنغافورة وماليزيا، وتمثل هذه الجولة بداية لمهمة تهدف إلى توقيع اتفاقيات تجارية مبكرة مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة.