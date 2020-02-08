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قررت الصين تأخير التخليص الجمركي للسلع في بعض البوابات الحدودية مع فيتنام حتى نهاية الشهر الجاري، بدلا من الموعد المقرر لذلك في العاشر من الشهر نفسه.

وأفادت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار جاء لنقص عدد مسؤولي الجمارك الصينيين، لأن الكثير منهم قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأعيد فتح بعض البوابات الحدودية الرئيسية، بما في ذلك تلك الموجودة في مقاطعتي لانج سون وكوانج نينه وسط ضوابط جمركية أكثر صرامة.

وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 723 حالة وفاة على الأقل.