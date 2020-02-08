محافظ البحر الأحمر يوجه بإقامة «مطبات» صناعية جديدة بشارع النصر في الغردقة

وجه محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، رئيس مدينة الغردقة باستبدال مطبات طريق النصر المتهالكة بمطبات صناعية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية، وذلك حرصًا من المحافظ علي سلامة الأهالي، بعدما تكررت العديد من الحوادث بهذا الشارع نتيجة سيارات النقل، وحمولاتها الكبيرة التي تسببت في تحطيم المطبات القديمة العادية، الأمر الذي يجعل العديد من قائدى السيارات الملاكي يسير بسرعة جنونية وسط الأماكن السكنية لعدم وجود مطبات.

وبدوره كلف رئيس مدينة الغردقة، اليوم السبت، قسم المشروعات بالبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها سريعًا.

وبدأت الوحدة المحلية في عمل المطبات الصناعية الجديدة بطريق النصر بأماكن مختلفة على طول الطريق، وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها ليتمكن المشاه من عبور الطريق في أمان.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه وجه بذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتلبية لمطلب العديد من الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل مطبات صناعية بطريق النصر، حيث يعد من أكثر الطرق الحيوية بالمدينة و الأكثر ازدحامًا، ووقع به العديد من الحوادث بسبب سرعة السيارات الزائدة.