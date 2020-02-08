وزير الأوقاف يفتتح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها اليوم السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية مصاحبة.

وقال جمعة - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للمسابقة والتي شارك فيها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - "إن الوزارة تنتهج نهجا عصريا في افتتاح المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ".

وأضاف أن بلدا تنفق 3 مليارات جنيه سنويا على عمارة بيوت الله وتتابع مؤسساته لخدمة بيوت الله، ويؤكد رئيسه على أنه لا مساس بثوابت الدين ومقدساته لبلد عظيم لا يمكن لأحد أن يزايد عليه وعلى تدين وحفظه للدين"، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمسابقة، والتي سيقوم بتكريم الفائزين فيها في الاحتفال بليلة القدر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة قامت - خلال الثلاث سنوات الماضية - بإنشاء 1150 مدرسة قرآنية وبإعداد 69 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، كما انتهت من تشغيل 2050 مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم.

من جانبه، قال وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف "إن الإسلام هو دين الرحمة والبناء والتعمير".