رئيس وزراء سنغافورة: الاستجابة لفيروس كورونا اختبار كبير لأمتنا

حثت سلطات سنغافورة السكان على التخفيف من الإسراف في التسوق الذي فرغ رفوف المتاجر، وأوضحت أن الإمدادات ليست مهددة رغم زيادة جهود الاستجابة الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتم تداول صور عبر الإنترنت لطوابير بالغة الطول في المتاجر الكبرى حيث تهافت المشترون على الأرز والشعرية سريعة التحضير وورق المرحاض ومنتجات التعقيم.

وكتب رئيس الوزراء لي هسين لونج عبر موقع فيسبوك اليوم السبت، إن رد فعل سكان سنغافورة على تفشي الفيروس "يعد اختبارا كبيرا لأمتنا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال تجار التجزئة عبر الإنترنت بما في ذلك "أمازون" و "ريدمارت" إن لديهم مواعيد التوصيل المتاحة لديهم محدودة أو معدومة.

وكانت سنغافورة قد رفعت أمس الجمعة مستوى التعامل مع المرض إلى المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى، وهو نفس المستوى الذي تم استخدامه خلال وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

ويعني هذا التصنيف أن طبيعة المرض خطيرة وأنه ينتشر بسهولة من شخص لآخر، لكن يتم احتواؤه في البلاد، حيث لم ينتشر على نطاق واسع.

وأعلنت السلطات إصابة سبع حالات أخرى مؤكدة بالفيروس في وقت متأخر من اليوم السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى 40 حالة، وهو أكبر عدد من الحالات خارج الصين، باستثناء سفينة سياحية في الحجر الصحي في اليابان.

يشار إلى أن جميع المصابين الجدد من مواطني سنغافورة أو المقيمين الدائمين، ولم يسافر أي منهم إلى الصين مؤخرا.