نائب عراقي يحذر من عواقب عدم فحص السفن القادمة من الصين

دعا النائب العراقي جمال المحمداوي، وزارة الصحة إلى ضرورة الإسراع في توجيه لجان طبية لميناء "أم قصر" بالبصرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بحق الكوادر الصينيين والفلبينيين والأشخاص القادمين من بكين لتجنب ظهور فيروس "كورونا" الجديد في العراق.

وقال المحمداوي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إن السفن والبواخر القادمة من الصين تدخل إلى ميناء "أم قصر" دون جراء أي فحوصات للتأكد من خلوهم من هذا الفيروس المميت الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في بكين.

وأضاف" إن بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى الموانىء لاحتمال نقل الفيروس لأراضيها، مؤكدا أهمية وجود فرق صحية في كافة المنافذ البحرية العراقية".

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).