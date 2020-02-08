رئيس مهرجان جمعية الفيلم يبدأ كلمته بدقيقة حداد على يوسف شريف رزق الله

بدأ محمود عبدالسميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، كلمته خلال حفل ختام وتوزيع تكريمات وجوائز الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح الراحلين الذين كان لهم آثر كبير في صناعة السينما المصرية، وعلى رأسهم الناقد يوسف شريف رزق الله، والفنانة ماجدة زكي، ونادية لطفي، والكاتب لينين الراملي.

ويقام الحفل، بسينما رينسانس محمد فريد بوسط البلد، ويقدم الحفل الإعلامية بوسي شلبي، ويعرض بالختام فيلم «رأس السنة» من بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وبسمة، وأحمد مالك، وهدى المفتي.

ويتم خلال الحفل تكريم كلا من الفنانين علي الكسار، وتوفيق الدقن، والكاتب أبو السعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري، ضمن تكريم رموز ورواد صناعة السينما، كما يكرم السيناريست وحيد حامد، والمخرج داود عبد السيد، والفنان لطفي لبيب، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد السينمائي صلاح هاشم.

كما توزع الجوائز على الفائزين والتي أعلنت عنها إدارة الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، عن نتائج لجنة التحكيم برئاسة الناقد كمال رمزي، وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، وأستاذ المونتاج د.رحمة منتصر، والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير د.محمد عسر، والمخرج هاني لاشين، حيث حصل فيلمي «الفيل الأزرق» و«لما بنتولد» على نصيب الأسد من الجوائز.

وحصل فيلم «لما بنتولد» على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، فيما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثاني، وحصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، وحصلت الفنانة أميمية السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في الفيلم.

أما فيلم «الفيل الأزرق» فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وحصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

بينما حصل الفنان محمد سعد على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم «الكنز 2»، فيما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم «الضيف»، وحصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم «ولاد رزق 2»، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم «الضيف»، وحصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيلم «خيال مآتة».

وأعلنت إدارة المهرجان عن أن ماهر دياب فقد حصل على جائزة أفضل أفيش عن فيلم «بين بحرين»، وهي الجائزة التي تقام بين جميع الأفلام التي عرضت خلال العام، كما أعلنت عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الإستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض، حصل فيلم «الضيف» للمخرج هادي الباجوري على أعلى الأصوات.