الزمالك: مباراة الأهلي و بيراميدز ستدخل موسوعة «جينيس» لهذا السبب

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انتقد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأداء التحكيمي للحكام المصريين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون أول مباراة تدخل موسوعة جينيس.

وقال زادة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "التحكيم الإفريقي أحسن من المصري، وأقترح تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي والزمالك في الدوري لمدة عاميين".

وأردف: "يجب على الحكام المصريين أن يتولوا إدارة مباريات للأندية الآخرى لكي يعرفوا أن الله حق".

وتابع: "طالما يوجد كرتين في الملعب يجب إيقاف اللعب، والتحكيم مع نادي يرتدي قميص واضح اللون يكون قوي، أما لو كان نادي آخر يكون خفيف".

وواصل: "مباراة الأهلي وبيراميدز لو ذهب إلى موسوعة جينيس ستكون أول مباراة تلعب بكرتين في الوقت ذاته".

واختتم: "أهم مباريات الزمالك خلال شهر فبراير هي مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي".