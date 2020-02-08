واشنطن بوست: وفاة الطبيب الصيني المحذر من كورونا جرس إنذار للمخاطر على العاملين بالقطاع الصحي

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وفاة الطبيب الصيني لي وين ليانج، الذي كان أول من حذر من انتشار فيروس كورونا المستجد، هي بمثابة جرس إنذار وتذكير بالمخاطر التي يواجهها العاملين في القطاع الطبي في ظل الأوبئة المماثلة، بما في ذلك السارس وإيبولا، مضيفة أن ليانج كان أكثر عرضة للإصابة لأن أطباء العيون يكونوا قريبين من وجوه المرضى.

وأعرب الدكتور مايكل ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية عن أسفه لوفاة الطبيب الصيني، قائلا: "لقد عانينا من خسائر مماثلة مثل وفاة كارلو أورباني خلال مكافحة وباء السارس".

وكان الطبيب الإيطالي أورباني أول من اكتشف السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة) وتوفي في وقت لاحق متأثرا بالمرض نفسه في مستشفى بانكوك.

من جهته، قال الدكتور بهارات بانكانيا، خبير الأمراض المعدية بجامعة إكسيتر البريطانية، إن الأطباء الذين يعملون في المراحل المبكرة من تفشى مرض جديد يكونوا معرضين للخطر بشكل خاص.

وتابع بانكانيا أن "ليانج لم يكن يعلم بأن المرض قد بدأ يتفشي بالفعل، وما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول من أن الطلب المتزايد على الأقنعة وغيرها من معدات الحماية وارتفاع أسعارها، قد يزيد من المخاطر التى يواجهها العاملين الصحيين الذين يتصدون لتفشي الفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أنه لا توجد كميات كافية من الأقنعة والأسعار ارتفعت إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن المشكلة قد تفاقمت بسبب الاستخدام غير المناسب لمعدات مثل الأقنعة والقفازات.

وتابع: "نحن بحاجة إلى التأكد من وصولها إلى الأشخاص الذين بحاجة إليها أكثر من غيرهم"، ومضى قائلا: "أولويتنا الأولى هي العاملين فى المجال الصحي".