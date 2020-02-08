وزارة الدفاع العراقية: نقوم بواجباتنا في تأمين المصلحة الوطنية العليا وحماية الشعب

طالبت وزارة الدفاع العراقية كافة منتسبيها بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بالأمن والاستقرار ولا سيما في ظل الأحداث الحالية التي يمر بها العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم السبت، أن قطعات وزارة الدفاع المنتشرة في كافة قواطع العمليات، إضافة إلى قيادات الاسلحة من القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومديريتي الاستخبارات تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة والقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي بشكل مستمر مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية.

وأشارت إلى أنه منذ انطلاق التظاهرات وحتى الآن تحلت قطاعات وزارة الدفاع المختلفة بأقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات وتحملت العبء الأكبر من الضغوطات النفسية في سبيل حقن دماء الشعب . مؤكدة أنها تعمل وبكل طاقاتها وإمكانياتها لحماية أبناء الشعب العراقي بشكل عام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل المصلحة الوطنية.