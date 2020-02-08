أرسل نادي بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي في الدوري، وتسبب بقراراته الخاطئة في خسارة بيراميدز للقاء وفقدان 3 نقاط.

وطالب نادي بيراميدز في شكواه: "عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أي مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب في الخسارة، حيث شاهد الجميع كيف أن الحكم احتسب كرة الهدف الثاني ضربة مرمى لبيراميدز قبل أن يعود ويحتسبها ركلة ركنية، واحتسب الهدف رغم أن الكرة تم تنفيذها من لاعبي الأهلي أثناء حديثه مع لاعبي وحارس مرمى بيراميدز، ولم يكترث لوجود كرتين في الملعب أثناء تنفيذ اللعبة".

وأضاف بيراميدز "تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته في المباريات التي يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية باستاد الإسكندرية، ومتعجبا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي".

والتمس النادي في شكواه رفع البطاقات التي أشهرها الحكم خلال اللقاء للاعبي بيراميدز وإعادة النظر فيها مرة أخرى، كما طالب بأن يدير حكاما أجانب جميع مبارياته التي يواجه فيها فريقي الأهلي والزمالك مستقبلا، سواء في الدوري أو الكأس على أن يتكفل النادي تكاليف استقدام أطقم الحكام.

النادي أضاف في الشكوى بأن لجنة المسابقات تحاسب المخطئ من الأجهزة الفنية واللاعبين، متسائلا عمن يحاسب الحكم المخطئ، خاصة بعد خروجه بتصريحات على قناة الحدث عقب المباراة، في مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام، كما وضع صورة مهينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستفزاز النادي بعد اللقاء.

وطالب النادي بـ"التحقيق مع إبراهيم نور الدين بعدما شاهد الجميع كيف تسبب بأخطائه في خسارة الفريق لثلاث نقاط، بعدما غير قراره في كرة الهدف بدون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبي بيراميدز، ما تسبب في إرباكهم، وتسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح، بل والإمعان في تصرفاته الغير مبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني".

وتابع: "لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبي بيراميدز من عنف لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابا في الشوط الأول وخسارة جهوده في ظل الغيابات الكثيرة في القوام الأساسي للفريق قبل بداية المباراة".

الخطاب قال إن لجنة الحكام شاهدت أخطاء الحكم نفسه ضد الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم ١٦ يناير الماضي ما أفقد الفريق الفوز، وقرر النادي حينها استكمال اللقاء رغم الأخطاء حفاظا على المسابقة وانتظامها.