الشربيني يعبر الكولومبي رودريجيز ويتأهل لنصف نهائي موتور سيتي للإسكواش

تأهل محمد الشربيني، إلى الدور نصف النهائى من بطولة موتور سيتى لرجال الإسكواش، وذلك بعد الفوز على ميجيل رودريجيز في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتُقام بطولة موتور سيتي لرجال الإسكواش في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 5 فبراير الجاري إلى العاشر من نفس الشهر، وهي البطولة التي تُقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 76 ألف دولار.

وتغلب الشربيني على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة، وجاءت نتيجة أشواطها على النحو التالي: 11-3 ، 11-4 ، 11-8.

وفي نفس السياق، ودع مروان الشوربجى، المصنف الثامن عالميًا، البطولة ذاتها من الدور ربع النهائى بعد هزيمته أمام ليو أو، لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 86 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها على النحو التالي: 8-11 ، 11-6 ، 11-5 ، 7-11 ، 13-11.