 صربيا تخفض الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان في تجاهل لنصيحة الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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صربيا تخفض الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان في تجاهل لنصيحة الاتحاد الأوروبي

 (د ب أ)
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 10:29 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 10:29 م

اعتمدت صربيا قانونًا يخفض الحد الأدنى الذي تصبح عنده الأحزاب مؤهلة للحصول على مقاعد في الانتخابات، في تجاهل لنصيحة الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أي إدخال أي تغييرات كبيرة في قواعد التصويت في العام الذي يُجرى فيه التصويت.

وأيد نواب البرلمان اليوم السبت التغيير الذي يخفض الحد الأدنى من 5 % إلى 3 % من الأصوات، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويهيمن الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش وشركاؤه في الائتلاف على البرلمان، وأشار شركاء فوتشيتش إلى أن القواعد الجديدة ستخفض عدد مقاعدهم في البرلمان بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل.

وتخطط بعض جماعات المعارضة الكبيرة لمقاطعة التصويت.

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