علق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على ما يتردد في وسائل الإعلام، حول تأجيل مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، والمقرر لها 24 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تأجيل أي مباراة يفسد المسابقة بالكامل.

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "بعض عناصر اللعبة توجه وتتحكم في السوشيال ميديا، ونحن علينا ألا نرد، ولو حدث تأجيل لأي مباراة في الدوري اتحاد الكرة هو من سيحاسب بسبب حقوق الرعاة، لأننا سنتهم بأننا لا ندير الدوري بانتظام، وتأجيل أي مباراة يفسد المسابقة بالكامل".

وتابع: "لا يوجد تأجيل والجدول واضح من بداية الدوري، ونريد صناعة كرة قدم وتطوير أنفسنا".

وأردف: "لو تريدون أن نلعب الدوري بدون الأهلي والزمالك، سنفعل ذلك، أو ننظم الدوري على مجموعتين، الأحمر على رأس مجموعة والأبيض على رأس مجموعة أخرى، ويتواجها في نهاية الموسم".

واختتم: "لكن هذا لن يحدث والأمر محسوم، والدوري سيسير كما هو، ولو هناك أي مباراة تأجلت سيكون الأمن هو صاحب القرار".