كلمة الأمير البريطاني هاري في فعالية مصرفية تثير التساؤلات بشأن دخله المستقبلي

بعد التخلي عن واجباته الملكية، ألقى الأمير البريطاني هاري خطابا مؤخرا في فعالية مصرفية في ميامي أثارت تساؤلات بشأن كيف سوف يحصل على المال للانفاق في المستقبل.

وأكد قصر باكنجهام لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم السبت، أن الأمير هاري شارك في فعالية استضافها بنك "جيه بي مورجان" في ميامي.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن هاري تحدث عن والدته الأميرة ديانا وكيف تعاطى مع وفاتها في الفعالية التي أقيمت الأسبوع الجاري وحضرتها زوجته أيضا ميجان ماركل.

ومن غير المعلوم ما إذا كان هاري قد حصل على أجر نظيره دوره في الفعالية رغم أن الصحف في بريطانيا تكهنت باحتمال حصوله على مبلغ.

وفي يناير، قرر هاري وميجان التنحي عن واجباتهما الملكية والابتعاد عن الأضواء وتحقيق استقلال مادي في خطوة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسميا في الربيع.

ولن يحصل الثنائي بعد الآن على أموال حكومية، رغم أن أغلبية من دخلهما يأتي من دوقية كورنوال وهي أرض يمتلكها والد هاري الأمير تشارلز وتعتبر ضيعة خاصة.

وكان ديفيد فرنيش وهو أحد الأصدقاء المقربين من الأمير البريطاني وزوجته أن دوق ودوقة ساسكس يريدان القيام بـ "أعمال خيرية كبيرة" بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية.

وأشار فرنيش وهو زوج المغني سير إلتون جون، إلى اهتمامات هاري الخيرية الكثيرة وقال إن لديهما "شغف" بالعطاء.