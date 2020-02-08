افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، 3 ميادين بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي فبراير 2020 بعد إعادة تطويرهم وتحديثهم بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي لها.

وشمل الافتتاح ميدان الهابي لاند أمام حديقة الهابي لاند وميدان كولدج أمام مبنى المحافظة بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق، وميدان الأديب بشارع الترعة بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب، وذلك بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء حسام لبيب، رئيس حي غرب المنصورة، والمرسي هيكل، رئيس حي شرق والعميد ممدوح الحصي مدير المرور، ومسئولي الشركات، والمؤسسات المساهمة بالجهود الذاتية في تطوير الميادين المشار إليها.

وأوضح «المحافظ» أن الميادين الثلاثة تم تنفيذها بإشراف لجنة تطوير الميادين، وبلغت تكلفتها الإجمالية ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه.

وأشاد بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني والشركات، ومواطني الدقهلية في المشاركة المجتمعية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الدقهلية رائدة في مجال الجهود الذاتية، مؤكدًا على ضرورة تعظيم هذه المشاركة في مجال النظافة والبيئة وإعادة تطوير الميادين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري في جميع مدن وقرى المحافظة، وفي مقدمتها مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية لتظل عروسًا للدلتا.