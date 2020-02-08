الإمارات: إجمالي عدد حالات كورونا 7 بعد تشخيص حالتين جديدتين

الأكثر قراءة
شاهد.. سائق ميكروباص يدهس ضابط مرور ويصيبه بميدان الأوبرا
اعترافات الصينيات المتهمات في شبكة دعارة مدينة نصر: «الساعة بـ1500 جنيه»
بعد صفع مفتشة الآثار.. وقف ضابط شرطة بأسوان عن العمل لحين انتهاء التحقيق
الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.
وقالت الوزارة على تويتر إن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية.