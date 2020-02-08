 الإمارات: إجمالي عدد حالات كورونا 7 بعد تشخيص حالتين جديدتين - بوابة الشروق
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الإمارات: إجمالي عدد حالات كورونا 7 بعد تشخيص حالتين جديدتين

رويترز
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 12:03 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 12:03 م

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ومن ثم يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد إلى سبع حالات.

وقالت الوزارة على تويتر إن الحالتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية.

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