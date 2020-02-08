 «أسرة الإسكندرية»تؤجل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لـ7 مارس - بوابة الشروق
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«أسرة الإسكندرية»تؤجل دعوى نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لـ7 مارس

كتب عصام عامر:
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 9:45 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 9:45 م

قررت محكمة أسرة سيدي جابر، في الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل جلسة نظر الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد، في قضية النفقة والعدة، التي تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ، إلى جلسة 7 مارس المقبل؛ لتقديم المستندات من محامي الخصم.

وكانت الخشاب، وصلت إلى القاعة التي تحمل رقم 13 ومقرها الطابق الثاني، بمجمع محاكم الإسكندرية، بصحبة محاميها الشخصي، حيث كان رقم قضيتها في الرول 18 تحت اسم "سمية سعيد" وشهرتها "سمية الخشاب" ضد المدعي عليه "أحمد سعد".

وفور وصول الفنانة إلى المجمع المحاكم الذي يحمل اسم "محمد كُريم" مرتدية الزي الأسود، قامت بالدخول إلى غرفة المداولة المُلحقة بقاعة المحكمة، حيث أدت القسم أمام هيئتها، وما أن استمعت المحكمة لأقوالها غادرت مقرها على الفور، رافضة التصوير.

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