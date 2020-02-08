كوريا الشمالية تبذل جهودا واسعة لمنع وصول كورونا إلى عاصمتها

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أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع وصول فيروس كورونا إلى عاصمتها بيونج يانج.

وقالت الوكالة اليوم السبت إن المقر الرئيسي لمركز الطوارئ المركزي لمكافحة الوباء يتخذ إجراءات فحص وحجر صحي دقيقة في كل طريق يؤدي إلى العاصمة، بينما يزيد الاختبارات والمراقبة الطبية.

وتابعت الوكالة في تقريرها قائلة:إن المسؤولين يصيغون خططا لضمان الحصول على أقنعة ومطهرات، بينما يتم تجهيز مواقع معينة لتكون مستعدة للاختبارات والتعامل مع المرضى المشتبه في إصابتهم بالمرض.

وأفادت التقارير بأن المقر الرئيسي للمركز يجري اختبارات على السكان المحليين وهؤلاء الذين عادوا من رحلات عمل في الخارج، ويتخذون جهودا للكشف الآمن وأساليب علاج للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد.