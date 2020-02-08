 شركتان إيرانيتان توقعان اتفاقية لتطوير حقلي نفط جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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شركتان إيرانيتان توقعان اتفاقية لتطوير حقلي نفط جنوبي البلاد

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 12:11 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 12:11 م

وقعت مجموعة مابنا الإيرانية، اليوم السبت، اتفاقية مع شركة نفط الجنوب الإيرانية الوطنية لتطوير حقلي بارسي وبارانج للنفط في اقليم خوزستان جنوبي البلاد.

وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في بيان صحفي، إن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز معدل الإنعاش ورفع الإنتاج "من الحقلين للوصول بانتاجهما مجتمعين إلى اقصى مستوى، وهو 85 ألف برميل في اليوم على مدار عشر سنوات".

ويقدر أن المشروع يتطلب ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 876 مليون دولار وأخرى غير مباشرة بقيمة 235 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

وبدأ إنتاج حقلي بارسي وبارانج في عام 1966 و2007، على التوالي.

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