سلطنة عمان تؤيد القيام بخفض أكبر لإنتاج النفط وسط تفشي فيروس كورونا

قال وزير النفط بسلطنة عمان محمد الرمحي -اليوم السبت- إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك بلس، بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو.

وقال: "إن سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك بلس من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج، حيث تقوم أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط".

واقترحت -الخميس الماضي- لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم أوبك بلس خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قالت ثلاثة مصادر لرويترز.

ويبحث المنتجون في أوبك بلس حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس.