ألافيس يفوز على إيبار بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق ألافيس على ضيفه إيبار 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ألافيس لوكاس بيريز مارتينيز وأوليفر بوركي في الدقيقتين 46 و66، فيما سجل هدف إيبار فابيان أوريلانا في الدقيقة 83.

ورفع ألافيس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وهذا الفوز هو السابع لألافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادي عشر لإيبار في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.