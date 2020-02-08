دراسة تكشف العلاقة بين الأوزون والإصابة بالربو

توصلت دراسة حديثة، صادرة عن جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى وجود علاقة بين الأوزون وزيادة نسبة المصابين بالربو.

وقالت مريديث باريت، المؤلفة المشاركة في الدراسة ورئيس قسم أبحاث صحة السكان في بروبيلير هيلث- شركة أمريكية متخصصة في علاجات الربو والانسداد الرئوي- إن الأوزون يؤثر على مستوى الإصابة بالربو لأنه ينتج بنسبة مرتفعة، حينما يكون هناك تلوث زاد، ويتواجد هذا التلوث بسبب عوادم السيارات ومحطات الطاقة والحرائق- وفقًا لموقع " dailycal".

وأوضحت أن نسبة تأثير الأوزون يرتبط بالسن، مشيرة إلى أن الدراسة سجلت ولاية سكرامنتو و وودلاند زيارات عالية للطوارئ وكانت أغلب الحالات مصابة بالربو ومن صغار السن، ليتضح أن هذه الولايات تعاني من زيادة نسبة الأوزون.

أما جون بالمز، أستاذ مشارك في الدراسة وأستاذ علوم الصحة البيئية بالجامعة، فقال إن الدراسة استخدمت أجهزة استنشاق بالربو مجهزة بتقنية GPS في عدد من ولايات أمريكا، وتم مقارنة نسبة الاستخدام بالبيانات التي تسجلها محطات جودة الهواء، وهذا ما كشف عن أن الأوزون له تأثير قوي على الجهاز التنفسي، مؤكدًا أنه كلما كان هناك تلوثًا في الهواء زادت حدة الربو وارتفعت نسبة الإصابات التي يكون أغلبها من صغار السن لضعف جهازهم المناعي.

وأوضح أن هذه الدراسة ستكون بداية لدراسات أخرى تساعد الجميع في حماية أنفسهم من الربو عبر الابتعاد عن الأماكن التي يرتفع فيها الأوزون، وخاصة النساء الحوامل حتى لا يؤثر ذلك على الطفل بمجرد ولادته.

وأوضح أنه يجب النظر بأهمية لعملية تلوث الهواء وقضايا المناخ لأن هذا تهديد واضح وسريع على الصحة وأيضًا يكلف الدول أموال باهظة لتقديم الرعاية الكافية لمرضى الربو بصفة مستمرة.

وأشار إلى أنه من السهل أن يتعرف المريض على إصابته بالربو، لأن أعراضه هى ضيق في التنفس وعدم القدرة على النوم الجيد وسعال مع صوت مرتفع عند التنفس، مؤكدًا أنه يجب التوجه إلى الطوارئ بمجرد ظهور هذه الأعراض حتى لا يزاد الأمر سوءً.