سفير روسيا لدى فرنسا: مواطننا المُتهم بالتلاعب بالعملة الافتراضية أنهى إضرابه عن الطعام

كشف سفير روسيا في باريس أليكسي ميشكوف أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك الذي تم ترحيله من اليونان إلى فرنسا ، أنهى إضرابه عن الطعام.

وقال ميشكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت -: "إن القسم القنصلي بالسفارة يزور فينيك بانتظام في مبنى السجن بمستشفى شارب سالبترير وإن حالته طبيعية وبدأ في إنهاء الإضراب المتكرر عن الطعام، الذي دام لمدة 40 يوما".

ويتواجد فينيك منذ 23 يناير الماضي على الأراضي الفرنسية، حيث تم إلقاء القبض عليه في اليونان في يوليو2017 بطلب من السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتلاعب بالعملة الافتراضية بهدف تبييض أموال تقدر بـ 4-9 مليارات دولار في بورصة العملات المشفرة الافتراضية.