انطلاق انتخابات نقابة المحامين في دمياط

انطلقت اليوم الاثنين، انتخابات نقابة المحامين الفرعية في محافظة دمياط؛ لاختيار نقيب وعضو شباب وسبعة أعضاء من بين المرشحين.

وتجري عملية التصويت بمحكمة دمياط الجزئية، ومحكمة كفر سعد، ومحكمة فارسكور، ومحكمة الزرقا ومحكمة رأس البر.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من ناصر العمري، وياسر أبو هندية، والسيد هاشم، ويوسف قنديل, وعلى مقعد الشباب كل من محمد جودة، ومحمد صلاح شرف الدين، وعبدالحميد الحواوشي، وعمرو الحطاب، ومحمد قراميط، وشادي سلامة، وأحمد البراوي.

وفي المركز يتنافس عصام الهندي، وجمال شحاتة، والسيد شبارة، وضياء أبو سمرة، ولوسي علي، وعلي البيه.

وأما في بندر دمياط، يتنافس كل من محمد بيصار، وعمار القبرصلي، ولطفي النيجيري، وأحمد الكبابجي، ومحمد اللبان، وسامي عبدالعزيز، وهاني عبدالناصر، وأشرف الرفاعي، وفي رأس البر يتنافس خالد موسى، وعادل الغنام، وخالد الحمص.

ويتنافس في كفر سعد، كل من إبراهيم الشناوي، ومصطفى الغريب، ووسام سلامة، وهاني المشد، وأحمد الجوجري، ورشاد وهبة، وفتحية عبدالعظيم، ومحمود حمدي، وهاشم بصرة.

وفي فارسكور، يتنافس في الانتخابات كل من المتولي سراج، وعلاء بشتو.

وفي الزرقا، يتنافس أنور السادات، ومحمد البشبيشي، ومحمد صلاح، وأحمد الشرباصي، وياسر متيريد، وأحمد الأشقر.

وقد شهدت الانتخابات إقبالًا شديدًا منذ الصباح، في مختلف المحاكم، والتي يتم إجراؤها تحت إشراف قضائي.