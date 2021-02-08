الصحة العراقية تلوح بفرض إجراءات صارمة بعد تزايد إصابات كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ نتيجة تهاون المواطنين بتطبيق إجراءات الوقاية.



وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الاثنين، أنه رغم التحذيرات المتتالية إلا أن هناك تهاونًا كبيرًا من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، التي انعكست وبشكل سلبي على المنحنى الوبائي وزيادة عدد الإصابات.



وأشارت إلى أن استمرار هذا الصعود سيؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر شدة وصرامة عن التي تسبقها، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى منع التجمعات بكافة أشكالها للحد من أعداد الإصابات.



وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1713 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 6 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.