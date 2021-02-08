صرير الأسنان من الأشياء المزعجة التي تحدث بشكل لا إرادي، وتؤثر على 10 إلى 15% من السكان حول العالم.



وقال كريستوف ليكارت، جراح الأسنان الفرنسي، إن 80% من حالات صرير الأسنان تحدث ليلًا، وتحديدًا أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة، وهي عبارة عن احتكاك الأسنان ببعضها بشدة أو ضغط بعضها على الآخر، وفقًا لموقع "دكتيسيمو" الفرنسي الخاص بالصحة.



وأكد أنه يمكن اكتشاف التعرض لصرير الأسنان ليلا من خلال عدة علامات سهلة الاكتشاف.. وهي:



- ألم في الفك

يتسبب صرير الأسنان في شعور الإنسان بألم في الفك بمجرد الاستيقاظ؛ وذلك لأن الضغط الشديد على عضلات الفك يؤدي لحدوث ألم وانقباضات.



- الصداع

يشعر من يتعرض لصرير الأسنان بالصداع خلال النهار، وخاصةً في الصباح، مع ألم في الرقبة أو الصدغ والحساسية من الأشياء الباردة أو الساخنة ويكون ذلك بسبب بدء تآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان، وهذا يؤدي لشعور شديد بأي حرارة تلمس الأسنان.



- تآكل الأسنان

مع الوقت سيلاحظ الشخص وجود كسور بسيطة في الأسنان أو شقوق، وخلال مدة بسيطة يصبح ذلك واضحًا، وقد يؤدي إلى فقدان أسنان بالكامل أو ضروس في حالة عدم الذهاب للطبيب.



- تآكل المفصل الصدغي الفكي

حدوث تآكل في المفصل الصدغي الفكي يعني أن الفك العلوي والسفلي يحدث بينهم بعد في المسافة وذلك لارتفاع الأسنان عن مستوى زاوية الشفاه، مما يصعب تناول قضم الطعام وتراكم اللعاب.



- تدهور اللثة

من الأشياء السيئة التي قد تحدث أيضًا نتيجة صرير الأسنان، تدهور اللثة؛ حيث أن الضغط المتكرر على الأربطة يؤدي لحدوث فجوات هوائية في جذور الأسنان وتؤثر على اللثة مع الوقت.



وأكد جراح الأسنان، أن الصرير يحدث نتيجة شعور الإنسان بالقلق والتوتر لمدة أيام، ولهذا يجب التخلص من هذه المشاعر لمنع حدوث صرير الأسنان.



ونصح من يتعرض لذلك بشكل متكرر، اللجوء لطبيب الأسنان لتركيب جبيرة أو أخذ أدوية تعمل على إرخاء عضلات الفك ليلا.





