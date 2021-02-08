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إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة

مصطفى أمير
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 9:13 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي، صباح اليوم الاثنين؛ لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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