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إسبانيا: قلقون من استخدام السلاح النووي لأغراض غير سلمية

السلاح النووي - ارشيفية
السلاح النووي - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 8:27 م
- وزيرة الخارجية الإسبانية: يجب تحسين الاتفاق النووي مع إيران بالحوار..

- أرانشا جونزاليس لايا: يجب أن تشعر دول المنطقة بأنها جزء من الاتفاق النووي مع إيران..

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، عن بحث الملف النووي الإيراني مع دول الخليج، إن هذا الملف سيكون جزء من المباحثات مع نظرائها في المنطقة.

وأضافت لايا، في لقاء لبرنامج «مقابلة خاصة» المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن استخدام السلاح النووي لأغراض غير سلمية يقلق إسبانيا ودول الخليج، متابعة: «لدينا مصلحة مشتركة في ضمان استخدام الطاقة النووية ليقتصر على الأغراض السلمية».

ولفتت إلى انضمام إسبانيا إلى مبادرة دولية للمضي بشكل تسارعي نحو الحد من الانتشار النووي، مؤكدة ضرورة مواجهة هذا الأمر بشكل مشترك.

وعن احتمالية عودة إسبانيا إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي السابق الخاص بالملف النووي الإيراني مع وجود إدارة بايدن، أوضحت أن أوروبا قالت بشكل واضح إن الاتفاق مع إيران كان يستحق الاحتفاظ به حتى في الأوقات التي لم يلتزم فيها الآخرون، مركزة على ضرورة المضي في هذا الاتجاه والعمل على تحسين الاتفاق النووى مع إيران وجعله أكثر دقة عن طريق الحوار.

وشددت على ضرورة أن تشعر دول المنطقة أنها جزء من هذا الحوار، معقبة: «ندعم بشكل كبير دول المنطقة حتى تشعر بملكية النتائج، لضمان أن الاتفاق مفيد للقضية وتجنب انتشار التسلح النووى في المنطقة، وبالتالي جعل المنطقة أكثر أمنًا وسلامًا».

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