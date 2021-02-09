عشرات الإصابات بكورونا بينها بالسلالة البريطانية في متجر ألماني

أكد مكتب الصحة المحلي في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين أن نتائج اختبار الكشف عن كورونا لنحو 40 عاملا من سلسلة متاجر فورت للمعدات جاءت إيجابية.



وتبين خلال مراجعة معملية أن ثلاث حالات من هذه الإصابات هي إصابة بالسلالة البريطانية التي يُعْتَقَد أن قوة عدواها أكبر من قوة عدوى النوع المعروف حتى الان.



وأضاف المكتب أن من المتوقع ثبوت وجود هذه السلالة في عينات أخرى.



من جانبها، قالت المتحدثة باسم سلسلة متاجر فورت لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" إنه تم البدء في اتخاذ تدابير واسعة النطاق وإخضاع نحو1000 عامل لاختبار كورونا السريع.



وذكرت المتحدثة أن حالات كورونا اقتصرت تقريبا على مركز لوجستي واحد، ونوهت إلى أنه أمكن مواصلة العمل في هذا المركز.