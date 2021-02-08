محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء التصدي حزم لظاهرة البناء المخالف

شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الاثنين، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شن حى العامرية ثان برئاسة محمود بريك؛ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف؛ تمكنت من إزالة مخالفة بناء عبارة عن مبنى دور أرضي بمنطقة نجع مطريد بحرى طريق الكافورى وتم ازالة المخالفة بالكامل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نفذ حى العجمى برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من ايقاف أعمال تشوين بأحد العقارات بمنطقة بيانكى، وتم التحفظ على ونش، فضلا عن إيقاف أعمال بناء بشارع الزنكلونى متفرع من شارع الأهرام والتحفظ على ونش.

وفى السياق، شن حى المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة إزالة فورية استهدفت تنفيذ قراري إزالة عبارة عن سور حوائط بتقسم الشركة المتحدة، تم إزالته بالكامل، وكذا إزالة سور حوائط بعزبة محسن، فضلا عن إيقاف أعمال تكسير بشارع عبد الفتاح الصعيدي السيوف شماعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.