الإضراب عن العمل يدفع ناقلة نفط لمغادرة ميناء الحريقة شرق ليبيا بدون تحميل الخام

غادرت ناقلة نفط ميناء في أقصى شرق ليبيا دون تحميل الخام بسبب إضراب حراس الأمن، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حسبما أفادت وكالة" بلومبرج" للأنباء.



وتعد "فرونت كروزر" أول ناقلة نفط تنسحب من ميناء "الحريقة" دون أن تحمل شحنة منذ بدء الإضراب الشهر الماضي، بحسب مصدر مطلع على الوضع.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ناقلة أخرى "دلتا يوريديس"، ألغت وصولها المقرر إلى " الحريقة" وحولت مسارها بدلاً من ذلك إلى "السدر" أكبر ميناء نفطي في ليبيا.



ويضرب عن العمل أعضاء من حرس المنشآت البترولية في ميناء "الحريقة" بسبب خلاف حول دفع الرواتب المتأخرة. كما هدد أعضاء من حراس المنشآت البترولية بوقف تحميل الشحنات في "السدر" وميناء "راس لانوف"، شرقي البلاد، حال عدم تقاضي الرواتب الأسبوع الجاري.



وارتفع إنتاج ليبيا من النفط من الصفر تقريبا إلى ما يقرب من 25ر1 مليون برميل يوميا بعد انتهاء حصار القوات المسلحة المتمركزة في شرق ليبيا للموانئ والحقوق في سبتمبر 2020.



وأدى إقرار السلام مؤقتا للحرب الأهلية في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا إلى رفع الحصار.



ومع ذلك، تكافح المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا للحفاظ على التعافي بسبب الحالة المتداعية للكثير من خطوط الأنابيب والمرافق الأخرى، وكذلك الإضرابات في الموانئ.