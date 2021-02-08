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أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تحقيق اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال ديسمبر الماضي بقيمة 6ر1165 مليار ين (05ر11 مليار دولار) بزيادة نسبتها 9ر113% سنويا.

وتجاوز الرقم المحقق التوقعات لكنه جاء أقل من الرقم المحقق في الشهر السابق حيث بلغ الفائض خلال نوفمبر الماضي 4ر1878 مليار ين.

يأتي ذلك في حين زادت الصادرات خلال كانون أول/ديسمبر الماضي بنسبة 3ر0% سنويا إلى 5ر6561 مليار ين بعد تراجعها بنسبة 4ر3% سنويا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتراجعت الواردات خلال كانون أول/ديسمبر الماضي بنسبة 5ر13% إلى 4ر5596 مليار ين بعد تراجعها بنسبة 6ر13% خلال الشهر السابق.

وبلغ الفائض التجاري لليابان خلال كانون أول/ديسمبر الماضي 1ر965 مليار ين، مقابل 1ر616 مليار ين خلال الشهر السابق.