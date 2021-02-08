الزراعة: الاهتمام بالأصول يؤدي إلى إيجاد موارد كبيرة

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ترغب في تعظيم المورد الاقتصادي من الأصول المستغلة، مشيرًا إلى إجراء دراسات على جميع الأصول داخل الوزارة.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن الاهتمام بالأصول يؤدي إلى إيجاد موارد كبيرة، لافتًا إلى التوسع في مزارع البيض المخصب.

وذكر أن البيضة المخصبة الواحدة يصل سعرها إلى حوالي ستة دولارات، مضيفًا أنه تم تطوير المزرعة الخاصة بهذا النوع لتنتج ثلاثة ملايين بيضة سنويًا.

وأفاد بأن هذه مزرعة البيض المخصب تعد قيمة اقتصادية مهمة للدولة المصرية، باعتبارها الوحيدة في الشرق الأوسط، منوهًا بحصر كل الأصول المستغلة وغير المستغلة على مستوى جميع المحافظات، لتحقيق أكبر عائد منها.