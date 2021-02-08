دراسة: 75% من الأمريكيين يعتزمون ارتداء الكمامة بعد انتهاء جائحة كورونا

كشفت دراسة استقصائية أجريت في أمريكا، عن اعتزام ثلاثة من بين كل 4 أمريكيين، الاستمرار في ارتداء الكمامات بالأماكن العامة ، حتى عقب انتهاء جائحة فيروس" كورونا" المستجد (كوفيد– 19).

وأظهر المسح الذي أجراه (مركز ويكسنر الطبي) في جامعة ولاية "أوهايو" الأمريكية، أن 4 من بين كل 5 سيستمرون أيضا فى تجنب الإزدحام ، فيما قال 90% من المشاركين إنهم سيواصلون غسل الأيدى بشكل متكرر واستخدام المطهر عقب احتواء فيروس" كورونا" المستجد.

من جانبه، قال الدكتور "يان جونسنهاوز"، الأستاذ في مركز ولاية "أوهايو" الطبي، في بيان صحفي، "في الوقت الذي يعد فيه الإنجاز الذى أحرزته الولايات المتحدة في معدلات التعافي مايزال في الارتفاع المضطرد، إلا أنه من المهم ألا نخفف من الاحيتاطات التي نعلم أنها ناجحة في السيطرة على الجائحة حتى الآن".

وأضاف جونسنهاوزر "الكمامات وضوابط التباعد الاجتماعي لا تزال أسلحتنا للحد من انتشار المرض ، والآن بعد أن أصبح لدينا لقاح ، ستجعل هذه الاحتياطات أكثر فاعلية وستؤدي إلى انخفاض حالات الإصابة الجديدة إذا واصلنا المسار".