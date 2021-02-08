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إلغاء البطاقة الحمراء لنجم وست هام في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:15 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 3:15 م

نجح طلب الاستئناف الذي تقدم به التشيكي توماس سوتشيك لاعب خط وسط ويستهام ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فولهام أمس الأول السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يمكن لسوتشيك المشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان سوتشيك قد حصل على البطاقة الحمراء وطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة في قرار اتخذ بمساعدة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وذلك بداعي توجيه ضربة لألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

ويحتل ويستهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي.


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