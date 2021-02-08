 غدا.. عرض مسلسل كأنه إمبارح على MBC مصر 2 - بوابة الشروق
الإثنين 8 فبراير 2021 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

غدا.. عرض مسلسل كأنه إمبارح على MBC مصر 2


نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:59 م

تبدأ قناة "MBC مصر2"، في الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء، عرض المسلسل الاجتماعي "كأنه إمبارح"، تأليف مريم ناعوم ونجلاء الحديني، وإخراج حاتم علي، وبطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل، ومحمد الشرنوبي، وخالد أنور، وأسماء جلال، وهدى المفتي، وحنان سليمان، ووفاء صادق.

 

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة تفقد ابنها في ظروف غير طبيعية وتعيش مأساة تستمر لسنوات بعد تأكدهم من اختطافه خلال عطلة على أحد الشواطئ، وبعد سنوات طويلة، يظهر الابن من جديد في حياتهم، ولكن هذا الظهور المفاجيء يقلب حياتهم رأسا على عقب ويشكك البعض في هذا الشاب وهل هو فعلا الابن المفقود أم لا، وتتوالى الأحداث بصورة شيقة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك