تبدأ قناة "MBC مصر2"، في الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء، عرض المسلسل الاجتماعي "كأنه إمبارح"، تأليف مريم ناعوم ونجلاء الحديني، وإخراج حاتم علي، وبطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل، ومحمد الشرنوبي، وخالد أنور، وأسماء جلال، وهدى المفتي، وحنان سليمان، ووفاء صادق.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة تفقد ابنها في ظروف غير طبيعية وتعيش مأساة تستمر لسنوات بعد تأكدهم من اختطافه خلال عطلة على أحد الشواطئ، وبعد سنوات طويلة، يظهر الابن من جديد في حياتهم، ولكن هذا الظهور المفاجيء يقلب حياتهم رأسا على عقب ويشكك البعض في هذا الشاب وهل هو فعلا الابن المفقود أم لا، وتتوالى الأحداث بصورة شيقة.