محكمة سويدية تبرئ رجلين متهمين بانتهاك حظر مفروض عند موقع حطام عبارة ببحر البلطيق

قامت محكمة سويدية بتبرئة رجلين سويديين متهمين بانتهاك الحظر المفروض عند موقع يعد مقبرة بحرية، من خلال غوصهما بالقرب من حطام عبارة كانت غرقت ببحر البلطيق في عام 1994، مما أسفر عن مقتل 852 شخصا.

ونفى المتهمان هنريك إيفرتسون ولينوس أندرسون، ارتكاب أي مخالفة أثناء محاكمتهما في محكمة جوتنبرج الجزئية.

وقضت المحكمة بأنه على الرغم من أن الرجلين انتهكا قانونا سويديا يحظر الغوص عند موقع حطام السفينة، إلا أن القانون لا يسري عليهما لأن تلك الأفعال صدرت عن سفينة ترفع العلم الألماني في المياه الدولية، كما أن ألمانيا ليست طرفا في القانون.

وكان إيفرتسون وأندرسون من أفراد الطاقم الذي صنع فيلما وثائقيا يقوم بالتحقيق بشأن غرق السفينة "إم/إس إستونيا". واستخدما مركبة تعمل عن بعد لتصوير حطام السفينة في سبتمبر من عام 2019، ولكن تم اكتشافهم من جانب سفينة فنلندية تابعة لقوات حرس الحدود.