الأستراليون يحصلون على شهادات تثبت تلقيهم لقاح كورونا

قررت السلطات الإسترالية منح المواطنين شهادة كدليل على تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك عندما تبدأ برنامج التطعيم الجماعي في وقت لاحق من فبراير الجاري، بينما ستطلب من المسافرين الأجانب تقديم إثبات مماثل بأنهم حصلوا على اللقاح عند إعادة فتح الحدود الدولية لأستراليا.

وقال وزير الخدمات الحكومية ستيوارت روبرت، إن الوثائق سيكون من السهل الوصول إليها، وأن كل استرالي سيكون لديه سجل خاص به يتمثل في شهادة رقمية وأخرى ورقية، كما أن نحو 89 في المئة من الأستراليين الذين لديهم هاتف ذكي، سيتمكنون من الوصول إلى تلك الشهادة الرقمية على هواتفهم الذكية وتنزيلها عليها كسجل دائم، ويمكنهم طباعتها إذا احتاجوا إليها.

وأنفقت أستراليا ملايين الدولارات على حملات الصحة العامة التي تحث المجتمع على الحصول على لقاح (كوفيد-19)، وساد بعض التردد في عدد من الجهات بسبب السرعة التي تم بها تطوير اللقاحات، إلا أن السلطات تتوقع تطعيم الغالبية العظمى من الأستراليين بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وسيبدأ كبار السن والفئات الأخرى ذات الأولوية في تلقي لقاح فايزر-بيونتك في وقت لاحق من الشهر الحالي، بينما من المتوقع أن يحصل عقار أسترازينيكا على موافقة المسؤولين الأستراليين في غضون أسابيع.

وسوف تسمح شهادات اللقاح للأستراليين الدخول بسهولة إلى دور الرعاية والمستشفيات التي تضع ضوابط صارمة للسيطرة على المرض بسبب حساسية المرضى والمقيمين بها.

كما أنه من المقرر أن تسمح الشهادات للأستراليين بعبور الحدود الداخلية للدولة في حالة الإغلاق في المستقبل، والتي تعرض الكثير منها للإغلاق أثناء الوباء للحد من انتشار الفيروس التاجي، مما أدى لانفصال العائلات وتعطل الأعمال. كما ستساعد الوثائق أيضًا في رحلات السفر الدولي.