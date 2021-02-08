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وزير الخارجية الأفغاني والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان عملية السلام في أفغانستان

رويترز
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 6:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 6:42 ص

التقى وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابول روس ويلسون لمناقشة عملية السلام ضمن المفاوضات الجارية بين كابل وحركة "طالبان".

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن "الوزير أتمار شكر الولايات المتحدة على التزامها بدعم الحكومة والشعب الأفغاني على مدى السنوات التسع عشرة الماضية، ورحب بالرسائل الأخيرة من الولايات المتحدة بشأن السلام ومراجعة الاتفاقية المبرمة بين حركة طالبان وواشنطن".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الحكومة الأفغانية نيتها مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير الماضي، بين واشنطن والحركة.

كما أعلنت حركة "طالبان" أنها ستعيد النظر في الاتفاق، في حال "انتهاكه" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وينص الاتفاق على أن تسحب الولايات المتحدة جميع قواتها من أفغانستان في غضون 14 شهرا، مقابل أن تعطي حركة "طالبان" ضمانات بمكافحة الإرهاب.

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