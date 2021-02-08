ميركل: نعتزم إطلاق استراتيجية لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية

لم تستبعد المستشارة أنجيلا ميركل، احتمالية وضع استراتيجية طويلة الأمد لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية في ضوء انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت ميركل، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت مصادر مشاركة في محادثات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنهم يعتزمون طرح هذه الاستراتيجية خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء.

وأكدت ميركل ضرورة الاستمرار في خفض أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين، مناشدة توخي الحذر فيما يتعلق بالجدل حول تخفيف الإغلاق.

وقالت المستشارة، إن موجة الإصابات قد انكسرت، لكن لا توجد ولاية في ألمانيا ينخفض فيها معدل الإصابات عن 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن هناك أيضا انخفاضا بطيئا للغاية في معدل الاستنساخ.

وأعربت ميركل عن قلقها بشأن متغير كورونا B.1.351 المنتشر في جنوب إفريقيا، والذي وصل أيضا إلى ألمانيا عبر بريطانيا.

يُذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، قامت بتقييد الدخول من جنوب إفريقيا.

ووفقا للمصادر، أشار وزير الصحة ينس شبان خلال الاجتماع إلى أن عدد أسرة العناية المركزة المشغولة آخذ في الانخفاض، لكنه لا يزال فوق مستوى حرج.