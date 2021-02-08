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أعرب مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بفوز فريقه على الأهلي 2-0 والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وتغلب بايرن ميونيخ على الأهلي بهدفين سجلهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال نوير في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "كنا نعلم قوة الأهلي، ونحن نعلم أيضًا أنهم بايرن ميونخ القاهرة، فكانت مباراة شاقة وكان يجب علينا احترامهم فهم أبطال إفريقيا".

وأتم: "تفاجئنا بالجماهير المتواجدة مع الأهلي فإنهم جمهور رائع، وشكرًا لهم على التحية لنا عقب المباراة ، فنحن سعداء بمواجهة هذا الفريق".

ويلعب الأهلي على الميدالية البرونزية يوم الخميس المقبل أمام بالميراس البرازيلي، بينما يلعب بايرن ميونيخ على اللقب في النهائي أمام تيجريس أونال المكسيكي.