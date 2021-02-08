مسؤولون: الحكومة الفلبينية مستعدة لبدء التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الاثنين، إن الفلبين تأمل في بدء التطعيم ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، وتهدف إلى إعطاء اللقاح لأكثر من نصف السكان بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "فقط بضع ليال أخرى من النوم وتصل الدفعة الأولى من لقاحنا... الحكومة مستعدة لبدء حملة التطعيم في 15 فبراير".

وقال روكي، إن الحكومة حددت مجموعات سكانية ذات أولوية للتطعيم، ويأتى فى المقدمة العاملون في مجال الرعاية الصحية، يليهم كبار السن، وذوو الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وقال مسؤولون إن وحدات الحكومة المحلية حددت أيضا مواقع التطعيم في مناطقها.

وأفاد روكي بأن الفلبين تتوقع تلقي أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في إطار برنامج التحالف العالمي للقاحات والتحصين "كوفاكس" بحلول منتصف فبراير.

وقال: "في حالة وصول الإمدادات، نحتاج فقط إلى يوم أو يومين لبدء التطعيم.. إنها مجرد مسألة متى ستهبط الطائرة التي تحمل اللقاحات في مانيلا".

ومن ناحيته، قال كارليتو جالفيز جونيور رئيس برنامج التطعيم الحكومي، إن الحكومة تهدف إلى تطعيم ما بين 70 مليون و80 مليون فلبيني لتحقيق مناعة القطيع.

وقال: "في أفضل السيناريوهات، إذا كان لدينا إمدادات كافية.. يمكننا تطعيم 50 إلى 70 مليون بحلول ديسمبر.. إذا كان هناك نقص في الإمدادات، فإن السيناريو الأسوأ هو منتصف عام 2022".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين 538 ألفا و995 حالة حتى اليوم الاثنين، وسجلت وزارة الصحة 1690 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأضافت أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء زاد 52 حالة ليصل الإجمالي إلى 11231 حالة وفاة.