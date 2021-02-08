حمدوك: التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، تشكيلته الوزارية الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.



وأشار حمدوك، إلى أن الحكومة السودانية ملتزمة بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات، قائلًا إن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على التوافقات، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



ولفت إلى التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع، مشددًا على أهمية اضطلاع المجلس التشريعي بدوره لتحصين المرحلة الانتقالية.



وذكر أنه تم التوافق على 25 حقيبة وزارية باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور، مؤكدًا أن التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة.



وأوضح أن دخول أطراف السلام في الحكومة بمشاورات حقيقية استمرت لشهور تمثل إضافة نوعية، معربًا عن تفاؤله بالمستقبل بالرغم من كل الأزمات المحيطة.