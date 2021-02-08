أحلام تؤجل طرح كليبات ألبومها الجديد للاحتفال بمسبار الأمل

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا موسيقى، تأجيل طرك كليبات ألبوم المطربة الإماراتية أحلام.

ونشرت تغريدة جاء فيها: "كلنا منتظرين، وكلنا متحمسين، حتى نشاهد كليبات ألبوم الجزء الثاني لفنانة العرب ‎أحلام، لكنها قررت تأجل الحدث إلى يوم الخميس حتى نعيش لحظة تاريخية ونحتفل معاً ب ‎"مسبار الأمل" مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

ودشنت الصفحة هاشتاج: #لا_شيء_مستحيل ‎#العرب_إلى_المريخ

وسيكون العرب، غدا الثلاثاء، على موعد مع التاريخ وأولى خطواتها العلمية الرائدة بمجال الفضاء وعلومه عندما يبلغ "مسبار الأمل" غاية رحلته بالوصول إلى الكوكب الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن دولة الإمارات بهذا الإنجاز تسجل اسمها بأحرف من ذهب في سجل الدول الرائدة في ارتياد الفضاء وعلومه ولتحقق حلم الرئيس المؤسس، الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

و"مسبار الأمل" يعد أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض سيكون في حال نجاحه بتخطي الدقائق الـ27 العمياء والوصول إلى مدار الالتقاط في الموعد المحدد، أول الواصلين تليه مركبة الفضاء الصينية "تيانوين-1" ومركبة الفضاء الأميركية "بيرسيفيرانس" اللتان تقصدان الغاية نفسها كوكب المريخ.