 علماء ماليزيون: الوصول لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا يتطلب عاما - بوابة الشروق
الإثنين 8 فبراير 2021 4:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

علماء ماليزيون: الوصول لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا يتطلب عاما

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 4:07 م

أكد علماء في المعهد الماليزي للجينوم، أن ماليزيا تحتاج عامًا للوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا من خلال خطة التلقيح الوطنية التي تعد أحد أكبر برامج التطعيم هناك.

 

وقال عالم في معهد الجينوم إنه يتعين تلقيح 80% من الشعب ضد فيروس كورونا لتحقيق مناعة القطيع، مضيفًا أنه سيتم إعطاء اللقاح على ثلاث مراحل وستستمر حتى فبراير عام 2022، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تحصل ماليزيا على لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لكورونا بنهاية الشهر الجاري على أن يتم تطعيم موظفي الخط الأمامي أولًا.

 

ومناعة القطيع تعني عدم قدرة انتقال العدوى بالفيروس إلى مجموعة من الأفراد عندما تصبح لدى غالبية أفراد المجتمع مناعة لمحاربة الفيروس، ما يعتبر مهمًا لحماية هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك