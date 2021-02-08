نتنياهو وبوتين يبحثان التعاون الأمني بين البلدين

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأوضاع الإقليمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين في محادثة هاتفية.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله "ناقشنا تعاوننا الأمني المستمر".



من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.



وصرح اشكنازي بأن لروسيا دورا حيويا تلعبه في منع تقدم إيران نحو القدرة النووية وجهود ترسيخ أقدامها في المنطقة.



يشار إلى أن إسرائيل تعارض بشدة امتلاك إيران قدرة نووية لما يمثله ذلك من خطر على وجود الدولة العبرية على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعادية بشدة لإسرائيل والداعية لمحوها من الوجود.



كما تشن إسرائيل غارات جوية في سوريا، تستهدف مواقع إيرانية في البلاد.