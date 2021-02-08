تنزانيا: السياحة تنتعش مع انحسار حالات كورونا

قالت الحكومة التنزانية إن قطاع السياحة عاود الإنتعاش مع انحسار حالات كورونا، مؤكدة إنه لا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا وذلك منذ ستة أشهر فيما حاولت الحكومة إقناع العالم بهذا الأمر.

وأوضح مجلس الوزراء التنزاني اليوم الإثنين أن الاقبال من جانب السياح على الوجهات السياحية في أرخبيل زنجبار لافت للانظار.

يأتي ذلك بينما تدعو الحكومة المواطنين إلى توخي الحذر وتطلب تجنب التجمعات وإتخاذ الاجراءات الاحترازية، حتى مع انحسار تفشي الفيروس.

وخلافاً لذلك، يرفض رئيس تنزانيا جون ماجوفولي لقاح كورونا ويقلل من أهمية وضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة (كوفيد - 19)، كما يري أن اللقاحات هي مؤامرة أجنبية لنشر المرض وسرقة ثروات أفريقيا، وحث مواطنيه على أن "يثقوا في الله ويلجأوا إلى وصفات الطب البديل كاستنشاق البخار".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن 509 حالة إصابة و21 حالة وفاة في زنجبار بين مارس و 9 مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة لكن السكان يقولون إنهم على علم بالحالات.